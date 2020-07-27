РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске комиссия приняла три отремонтированных подъезда на проспекте Юных Ленинцев, жители довольны качеством работ, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске комиссия провела приемку трех подъездов на проспекте Юных Ленинцев, 88А. В ней приняли участие проверяющий от Государственной жилищной инспекции Московской области, комитет по ЖКХ администрации округа, управляющая организация МУП «ДЕЗ» и сами жители.

«В подъездах отремонтировали входные группы, покрасили стены и потолки, электропровода убрали в короба, светильники заменили на энергосберегающие, в полном объеме выполнили замену деревянных оконных блоков на ПВХ, установили новые почтовые ящики. Жители отремонтированных подъездов остались довольны проведенным ремонтом - в итоге комиссия приняла все подъезды в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Во время приемки качество выполненных работ оценивают в первую очередь председатели многоквартирных домов и старшие по дому на основании мнения собственников квартир дома. Они же делают замечания.