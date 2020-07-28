РИАМО - 28 июл. Пользователям рассказали, как выбрать лучшее предложение по переводу с карты Payeer на Bitcoin (BTC) через электронные обменники, говорится в сообщении пресс-службы мониторинга обменников BestChange.

На странице расположены все обменные сервисы, имеющие предложения по переводу с карты Payeer на Bitcoin (BTC). Чтобы принять объективное решение, необходимо учитывать ряд параметров.

Один из них - резерв криптовалюты биткойн. Монет должно быть достаточно, чтобы получить нужный объем активов за один перевод.

Еще один параметр - ограничения по величине сумм. Обменники устанавливают минимальный и максимальный порог сумм, которые можно конвертировать в цифровые монеты.

Кроме того, нужно учитывать курс, по которому проводится конвертация, и способ перевода.

У мониторинга обменников BestChange есть сайт-зеркало, он располагается по адресу www.bestchange.net.