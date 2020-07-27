РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске приостановили ямочный ремонт дороги на улице Парковой из-за дождя, его завершат в ближайшие дни, сообщил депутат Московской областной думы Павел Максимович.

По заданию парламентария в рамках исполнения поручений фракции партии «Единая Россия» Московской областной думой его помощник Денис Бесогонов совместно с представителями МУП ЖПЭТ-2 проинспектировал ход работ по ямочному ремонту.

«По многочисленным обращениями жителей Подольска во дворе домов №№45, 47 и 49 на улице Парковой в Подольске начался ямочнный ремонт. В настоящее время в связи с неблагоприятными погодными условиями ремонтные работы приостановлены», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации подрядной организации, работы закончат в ближайшие дни.