РИАМО - 27 июл. В Москве возобновили движение на участке Дмитровского шоссе, где в понедельник образовалось подтопление из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Дмитровское шоссе открыли», - говорится в сообщении.

На участке Дмитровского шоссе в столице произошло сильное подтопление, некоторым автомобилям пришлось прекратить движение. Воды на шоссе скопилось так много, что она даже просочилась в салон автобуса.

По прогнозам синоптиков, дождь в Москве закончится после 21:00.