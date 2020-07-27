РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В городском округе Мытищи восемь машино-мест выставили на продажу через электронный аукцион, говорится в сообщении комитета по конкурентной политике Московской области.

В доме №8 на улице Стрелковой планируется реализовать на торгах 8 машино-мест (нежилых помещений) от 17 до 19 квадратных метров, начальная цена продажи которых составляет от 300 до 322 тысяч рублей.

«Список машино-мест и их начальной цены продажи: №117 площадью 18,6 квадратных метров (№ процедуры 37764) – 322 тысяч рублей; №116 площадью 18,6 квадратных метров (№ процедуры 37766) – 322 тысяч рублей; №115 площадью 18,6 квадратных метров (№ процедуры 37768) – 322 тысяч рублей; №119 площадью 17,3 квадратных метров (№ процедуры 37216) – 300 тысяч рублей; № 127 площадью 17,9 квадратных метров (№процедуры 37212) – 310 тысяч рублей; №121 площадью 17,9 квадратных метров (№ процедуры 37213) – 310 тысяч рублей; №120 площадью 17,9 квадратных метров (№ процедуры 37214) – 310 тысяч рублей; №118 площадью 18,2 квадратных метров (№ процедуры 37230) – 315 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Объекты аукционов являются муниципальной собственностью Мытищ. Аукционы состоятся 7 и 19 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер. Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на Едином портале торгов Московской области torgi.mosreg.ru.