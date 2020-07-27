РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Свыше 650 юных горожан смогут принять участие в работе трудовых бригад в подмосковном Красногорске нынешним летом, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 650 юных красногорцев этим летом смогут заработать свои первые деньги в трудовых бригадах при школах и МУ «Молодежный центр». Тридцать пять трудовых бригад начнут работу 3 августа», - говорится в сообщении.

На оплату труда школьников в муниципальном бюджете заложено более 9 миллионов рублей в рамках программы «Молодежь Подмосковья».

Ребят привлекут к мелкому ремонту, работе с библиотечным фондом и благоустройству территории в школах. Также они смогут принять участие в организации и проведении мероприятий, адресной помощи пожилым людям и инвалидам, проведении социальных акций и квестов при Молодежном центре.

«Работать ребята будут в строгом соответствии с СанПиН и предписаниями Роспотребнадзора, связанными с Covid-безопасностью. Оформление - согласно Трудовому кодексу РФ», - добавляется в материале.

Заявки на участие в трудовых бригадах в течение всего года собирали через классных руководителей.

«Временным трудоустройством обеспечены в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних», - заключается в сообщении.