РИАМО - 27 июл. На дорогах Москвы вечером в понедельник из-за сильного дождя появились подтопленные участки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Подтопление на Дмитровском шоссе, дом 67. Вода на проезжей части. Движение перекрыто», – уточняется в сообщении.

Также подтопление на проезжей части в обоих направлениях наблюдается на Красностуденческом проезде, в месте пересечения с Дмитровским шоссе. Из-за этого на дороге имеется затор длиной в 500 метров.

Кроме того, подтопление замечено на улице Сущевский Вал, дом 69. Движение затруднено на 4,7 километра по внешней стороне ТТК.

Бригада Мосводостока дежурит под Ростокинским мостом (развороты под проспектом Мира), где также имеется подтопление проезжей части.

Выход воды замечен еще и на Шереметьевской улице, дом 41. Много воды собралось под Останкинским путепроводом. Это затрудняет движение транспортных средств.

Тяжело проехать в обе стороны по улице Академика Комарова около дома 5. Наличие воды на проезжей части стало причиной скопления автотранспорта и затруднения движения.