РИАМО - 27 июл. Движение на Шоссейной улице в Москве полностью перекрыто из-за прибывающих автомобилей МЧС, там горит женское СИЗО №6, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На месте оперативные службы города, открытое горение на четвертом этаже, проводится эвакуация», - говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали около 600 человек. На данный момент их разместили в соседних корпусах.