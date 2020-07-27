РИАМО - 27 июл. За последние сутки в Подмосковье скончались четыре человека с коронавирусом, за все время пандемии в регионе умерли 1098 Covid-пациентов, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Подмосковье выявили 139 случаев инфицирования Covid-19, всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 62 892 человек в регионе. При этом 45 536 человек выздоровели, из них 284 человека – за последние сутки.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Московской области, Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время пандемии коронавируса в Подмосковье выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, которые не проживают постоянно и не имеют регистрирации в Московской области.

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27 ИЮЛЯ

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.