РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 июл. Шестнадцать любительских футбольных команд приняли участие во втором чемпионате Изумрудных холмов в подмосковном Красногорске, сообщается в паблике управления по физкультуре и спорту администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Второй чемпионат Изумрудных холмов завершился вчера (26 июля – ред.) на лыжном стадионе. В этом году турнир стал открытым и для команд других микрорайонов городского округа Красногорск. В чемпионате приняло участие 16 любительских команд: девять из Изумрудных холмов, четыре команды из Нахабина и Опалихи. Еще три команды представляли Красногорск», – говорится в сообщении.

По словам организатора турнира Сергея Терентьева, в чемпионате могли принять участие все желающие. Строгих возрастных ограничений не было.

«Участвовали как футболисты 15-16 лет, так и те, чей возраст выше 50 лет. Ограничения были для легионеров (тех, кто не проживает в городском округе Красногорск) – допускалось до трех таких игроков к каждой команде. Кроме того, к участию не допускались профессиональные футболисты с опытом выступлений в ПФЛ, ФНЛ и РПЛ», – добавляется в материале.

Победителем турнира стала команда «Сборная Игоря Мерлушкина».