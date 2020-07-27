РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Около 200 тысяч услуг оказали жителям в офисах МФЦ подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня, 27 июля, - День МФЦ. В горокруге Красногорск шесть офисов «Мои документы», в них трудится почти 300 человек. С начала года в МФЦ Красногорска заявителям оказаны 191,5 тысячи федеральных, региональных и муниципальных услуг», - говорится в сообщении.

В связи с возросшим спросом по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева все офисы МФЦ работают до 21:00, а три самых крупных отделения в Красногорске продолжают работать без выходных - это «Красный Кит» (улица Ленина, 2), «Парк-2» (Дачная, 11) и «Твой дом» (Международная, 6).

С 1 июля все МФЦ работают в штатном режиме, но с соблюдением санитарных норм.