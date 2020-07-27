РИАМО - 27 июл. Воду, которая текла по лестнице на станции Московского центрального кольца «Ботанический сад», отвели в дренажную систему, станция работает штатно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее на одной из лестниц станции МЦК «Ботанический сад» с городской территории поступала вода.

«Она (вода - ред.) была отведена в дренажную систему. Мы на связи с коллегами из РЖД и попросили их максимально оперативно устранить последствия ливневого дождя. Станция работает штатно», - говорится в сообщении.

Движение на всех линиях сейчас осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее жителей столицы предупредили о дожде и грозе в Москве в понедельник. Местами в городе образовались подтопления.

Подтопления при ливнях: основные правила безопасности>>