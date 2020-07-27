РИАМО - 27 июл. Дождь в Москве в понедельник закончится между 21:00 и 23:00, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«По нашим расчетам, сумма осадков сегодня может составить от 12 до 15 миллиметров в Москве, но точную цифру узнаем лишь вечером», - сказал Синенков.

Он уточнил, что в ночь на вторник в некоторых районах Москвы также может пройти небольшой, кратковременный дождь.

Днем в понедельник в Москве начался ливень. Местами в городе образовались подтопления.

Прогулки босиком и водопад в переходах: в Сети выложили видео последствий ливня в Москве>>