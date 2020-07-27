РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В селе Марфино городского округа Мытищи построят физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом появится на улице Зеленой. Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию ФОКа. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству, комфортности и безопасности спортивного объекта.