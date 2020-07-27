РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В Подольском выставочном зале на тематической выставке «Подольчане на защите Отечества в 1941-1945 годах» представили около 900 работ, экспозицию можно посмотреть до 13 сентября, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В Подольском выставочном зале 26 июля открыли тематическую выставку «Подольчане на защите Отечества в 1941-1945 годах». Ранее планировалось, что она начнет работать 9 мая, однако этому помешала эпидемиологическая обстановка. Поэтому ее открытие приурочили ко Дню Военно-морского флота России. Уже в мирное время пограничный сторожевой корабль «Подольск» и атомный подводный крейсер «Подольск» охраняли морские рубежи Родины. Участники открытия выставки тепло приветствовали ветеранов морской пограничной службы и моряков-подводников.

«Участие в создании экспозиции выставки приняли многие учреждения дополнительного образования, культуры, по работе с молодежью, музеи и Подольское отделение Союза художников России. Представлено около 900 работ, из них 400 детских. Тот факт, что сегодня мы имеем возможность познакомиться с работами художников разных возрастов по этой теме, еще раз свидетельствует: Подольск был, есть и навсегда останется городом глубоких патриотических традиций», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что посетить выставку можно будет до 13 сентября. Большой интерес представляют музейные экспонаты времен Великой Отечественный войны, это результат работы поисковиков. Темам защиты Отечества и 75-летия Великой Победы посвящены мероприятия всего 2020 года. Она неисчерпаема и всегда будет жить в творчестве.