РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Фигуранты дела о хранении особо крупной партии наркотиков, которых в марте 2019 года задержали при участии сотрудников Красногорского отдела вневедомственной охраны, предстанут перед судом в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Наркотики были обнаружены в частном доме в деревне Лешково городского округа Истра, когда в нем сработала охранная сигнализация в марте 2019 года. Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны оперативно прибыли по указанному адресу, где обнаружили неизвестного мужчину. Увидев стражей порядка, злоумышленник попытался скрыться, но его задержали. На место была вызвана следственно-оперативная группа МВД.

«В ходе осмотра дома правоохранители обнаружили в общей сложности 870 свертков с порошкообразным веществом, упаковочные материалы, электронные весы и вакууматор. В ходе проведенной экспертизы оказалось, что изъятые вещества являются марихуаной, гашишем и одним из видов каннабиноидов общим весом более 16 килограммов», - говорится в сообщении.

Позже удалось установить, что один из злоумышленников приобрел наркотические средства и передал их своему подельнику, проживающему по данному адресу. Запрещенные вещества были расфасованы и хранились в доме с целью последующего сбыта.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», - заключается в материале.