РИАМО - 27 июл. В женском СИЗО №6, который расположен в Москве на улице Шоссейной, произошел пожар, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве.

«Информация о возгорании поступила по адресу: улица Шоссейная, дом 92. Наши подразделения прибыли по адресу. Здание трехэтажное с подвальным помещением, возгорание, по предварительной информации, происходит на первом этаже, площадь уточняется», - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания эвакуированы около 600 человек. На данный момент их разместили в соседних корпусах.

Сведения о пострадавших не поступали.