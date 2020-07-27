РИАМО - 27 июл. С 20 по 24 июля в Московской области на торги выставлено 54 объекта, было объявлено о проведении 17 электронных аукционов и 37 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 100 квадратных метров в Домодедове, взять в аренду помещение под свободную деятельность в Мытищах или же приобрести земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров в Подольске», - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе состоялось 80 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области.