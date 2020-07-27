РИАМО - 27 июл. С 20 по 24 июля в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 143 человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В электронных аукционах по аренде имущества приняли участие восемь человек.

«Например, в городском округе Электросталь на торгах по аренде земельного участка в электронной форме, находящегося в собственности Московской области, площадью 1978 квадратных метров на лот претендовало семь участников», - сказал собеседник агентства.

Итоговая годовая арендная плата за данный лот превысила стартовую в 40 раз.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru.