РИАМО - 27 июл. С 20 по 24 июля в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 143 человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В электронных аукционах по аренде имущества приняли участие восемь человек.
Итоговая годовая арендная плата за данный лот превысила стартовую в 40 раз.
Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru.
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