РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Выпускница подольского лицея «ЭКУС» Ярослава Плаксина сдала ЕГЭ по литературе, русскому языку и истории на 100 баллов, она собирается продолжить учебу в МГУ на факультете журналистики, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Сразу по трем предметам – литературе, русскому языку и истории – набрала по 100 баллов Плаксина. Последние два года девушка обучалась в лицее «ЭКУС», а до этого – в школе №29 имени Петра Забродина. По отзывам педагогов и родственников, она разносторонне развитый человек: с шести лет сочиняет стихи и рассказы, а в 11 лет даже подготовила свой сборник «Дарю». В 2020 году Плаксина стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по литературе. Поздравляю с блестящим результатом!» – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Статус призера Всероссийской олимпиады позволяет ей поступать в вузы по профилю без сдачи ЕГЭ, но Плаксина все-таки решила поставить точку в своем школьном обучении и вместе со всеми пройти итоговые испытания. Выпускница намерена продолжить учебу в МГУ на факультете журналистики.

Пестов также отметил Марию Карпенко (гимназия №7), набравшую 100 баллов по истории. По 98 баллов получили Егор Сушков (гимназия №7) и Роман Борисов (Дубровицкая школа).