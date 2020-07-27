РИАМО – 27 июл. С 1 сентября этого года классные руководители в российских школах начнут получать дополнительные деньги, размер надбавки составит 5 тысяч рублей, сообщает kp.ru.

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям - по 5 тысяч рублей», - сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

При этом он подчеркнул, что региональные и муниципальные выплаты сохранятся.

Учебный год в России начнется 1 сентября.