РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В Подольске задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в краже бытовой техники из подсобного помещения на сумму 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 23-летнего жителя новой Москвы о том, что неизвестный похитил бытовую технику и светодиодные прожекторы из подсобного помещения. Общая сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 59-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, давшего признательные показания в совершении преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали.