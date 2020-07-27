РИАМО - 27 июл. В понедельник в Москве ожидаются дождь, гроза, град, порывы ветра до 14-19 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В связи с ненастной погодой сотрудники МЧС призвали москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях; во время поездки на машине - соблюдать скоростной режим и дистанцию; не находиться рядом с водоемами во время грозы; не парковать машины около деревьев и слабоукрепленных конструкций; а также не оставлять детей без присмотра.

«Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, ненастная погода сохранится на территории столицы до конца суток.