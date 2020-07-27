РИАМО - 27 июл. На участке Дмитровского шоссе в столице произошло сильное подтопление, некоторым автомобилям пришлось прекратить движение, передает корреспондент РИАМО.

Воды на шоссе скопилось так много, что она даже просочилась в салон автобуса.

Машины едут в один ряд, некоторым автомобилям пришлось остановиться из-за подтопления. Они включили аварийные сигналы.

Люди на автобусных остановках встают на лавочки, чтобы спастись от воды.

Ранее жителей столицы предупредили о дожде и грозе в Москве в понедельник. Местами в городе образовались подтопления.