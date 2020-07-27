РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Три мобильных рентген-аппарата и современный аппарат УЗИ передали в медицинские учреждения подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всего в медицинские организации Подмосковья в этом году закупили 50 мобильных рентген-аппаратов и 42 аппарата для ультразвуковых исследований. Благодаря новым аппаратам УЗИ также можно проводить вне кабинета.

«Один передвижной рентген-аппарат поступил в Балашихинскую областную больницу. Еще два переданы в Балашихинский родильный дом. Туда же был поставлен и аппарат для ультразвуковых исследований», - говорится в сообщении.