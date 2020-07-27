РИАМО - 27 июл. Пользователи соцсетей делятся видеороликами последствий ливня около станции метро «Ботанический сад» в Москве, многие из-за больших луж разулись и прошлись по городу босиком.

В понедельник в столице прошел сильный дождь, и прогремела гроза.

Пользователь Joker Ace выложил в Twitter видео, в котором показан «водопад» на лестнице подземного перехода.

Метро Ботанический сад, сейчас pic.twitter.com/fg3CXLNYle — Joker Ace (@jokers_face) July 27, 2020

«Метро «Ботанический сад» сейчас», - подписал он свой ролик.

Пользователь kuznetsova_dj в Instagram поделилась видео, как пешеходы преодолевают лужи после ливня. Две девушки даже сняли обувь и пошли по воде босиком.

Она же выложила ролик, снятый из вестибюля станции метро «Ботанический сад», видно, как идет дождь, а в метро спешат промокшие прохожие.

Как рассказал РИАМО очевидец, в Тверском районе Москвы небо заволокло тучами, гремит гром и сверкает молния, усилился ветер. Через некоторое время пошел дождь, образовались лужи высотой около 0,5 сантиметра.

Пользователь germes13 поделился видероликом потопа у Митинского радиорынка. Там машины стоят в воде до середины колеса. Подобным видео с дорог района Свиблово поделился и alex70gl.

На видеоролике heymexa32 виден фонтан из-под люка в районе ТЦ «Европолис».