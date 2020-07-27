РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В подмосковных Люберцах по сравнению с началом года уровень безработицы вырос почти в восемь раз, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации исполняющий обязанности директора центра занятости населения Ольга Угодина.

«С начала года было подано 13,3 тысячи заявлений в Люберецкий центр занятости, 10719 человек состоят на учете, из них свыше 8 тысяч - в Люберцах. Зарегистрировано свыше 7,8 тысячи безработных. Уровень безработицы составил 3,8% от экономически активного населения. Сначала года безработица выросла в 7,8 раза», - сказала Угодина.

Она добавила, что в Люберецком центре занятости размещено 828 вакансий, из них в Люберцах - 572. Центр занятости совместно с администрацией округа в августе проведет ярмарку вакансий во дворце спорта «Триумф».

«Поступает много обращений, что центр занятости не вовремя выплачивает пособие. Да, мы отстаем, день в день не получается. Но пособие всем будет выплачено в полном объеме», - заключила Угодина.