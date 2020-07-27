РИАМО - 27 июл. На территории столицы до конца 2022 года введут в эксплуатацию 44 спортивных объекта в рамках программы «Спорт Москвы», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Исходя из потребности населения в спортивных объектах и по предложению отраслевого департамента, который координирует программу, за счет бюджета с 2020 до конца 2022 года будет построено 44 сооружения», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В этом году, по словам Загрутдинова, запланирован ввод 11 различных спортивных сооружений, из них четыре уже сданы.

Среди них – футбольное поле с инфраструктурой на северо-востоке Москвы в Студеном проезде; ВМХ-велодром в Печатниках; спортивный комплекс на Малой Филевской улице и уникальный центр современного пятиборья в районе Северный.