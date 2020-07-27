РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявили в городском округе Мытищи за минувшие сутки, всего в муниципалитете 2 065 зарегистрированных случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 139 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 892 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 098 человек. Выздоровели и выписались 45 536 человек. В городском округе Мытищи зафиксировали 2 065 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

26 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 059.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона советуют носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.