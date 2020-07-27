РИАМО - 27 июл. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии выявили 62,8 тысячи случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе вылечились еще 284 человека. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. За весь период областные врачи вылечили 45 536 пациентов.

«На данный момент в Московской области выявлено 62 892 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Для профилактики Covid-19 в общественных местах региона сохраняется масочный режим.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.