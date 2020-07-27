РИАМО – 27 июл. Фронтмен российской поп-группы Little Big Илья Прусикин в своем Instagram опубликовал пост, где он шуточно извиняется перед израильской певицей и победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай, сообщает Газета.ru.

«Извиниться по-английски он решил после того, как обогнал по просмотрам на YouTube ее клип на песню Toy», - говорится в сообщении.

Клип на песню Uno, с которой Little Big должна была выступать на «Евровидении» в этом году, стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале конкурса за всю историю. Его просмотрели больше 136 миллионов раз.