РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Свыше 1,7 тысячи жителей подмосковных Люберец подали заявки на соискание премии губернатора «Мы рядом», сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году называется «Мы рядом» и посвящена тем, кто оказывал помощь во время пандемии коронавируса.

«Жители Люберец активно участвуют в премии «Мы рядом». Они подали 1776 заявок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также активно проходит голосование за кандидатов в Общественную палату Люберец. Всего в голосовании участвует 81 кандидат.