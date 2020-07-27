РИАМО - 27 июл. На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» состоялось торжественное открытие второй смены «Гражданское общество», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».

На форуме собрались представители Ассоциации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры-Медики», медиаволонтеры России, участники и победители всероссийского конкурса «Доброволец России», активисты ОНФ и Национальной лиги студенческих клубов, социальные предприниматели и представители медиа.

«В период самоизоляции родилась замечательная акция взаимопомощи «Мы Вместе», волонтерами которой стали около 120 тысяч человек, оказавших помощь более 3 миллионам россиян. В обществе появился тренд на добровольчество. Сегодня на «Территории смыслов» 100 человек, из них 76 — участники проектов платформы «Россия — страна возможностей», — сказал заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Образовательная программа включит в себя обсуждения трендов развития молодежных сообществ, возможностей для волонтеров, вопросы взаимосвязей законотворчества и гражданского общества, дискуссии о влиянии пандемии коронавируса на социальную сферу жизни.