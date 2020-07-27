РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В подмосковных Люберцах 889 человек находятся на домашнем лечении от коронавируса, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего в Люберцах у 2110 человек был выявлен коронавирус, 257 госпитализированы, из них в больницы Люберец - 55 человек. 889 человек находятся на домашнем лечении», - сказал Семенцов.

Он добавил, что 842 пациента выписаны, еще 122 скончалась.

Также за неделю поступило 60 обращений, подавляющее количество из них касалось качества оказания медпомощи. Все обращения разобрали, проводился анализ причин, представители больницы связывались с заявителями.

Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.