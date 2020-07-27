РИАМО - 27 июл. В Москве в понедельник прогремит гроза, местами пройдет град, и поднимется ветер, автомобилистов призвали не парковаться под деревьями, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами», - говорится в сообщении.

Из-за непогоды могут сломаться знаки и светофоры. Об этом следует сообщать по номеру 3210.