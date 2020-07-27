РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» за минувшие выходные составили 14 протоколов о нарушении природоохранного законодательства, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

«Минувшие выходные 25-26 июля прошли в национальном парке «Лосиный остров» без возгораний. Разведение открытого огня и организация пикниковых точек зафиксированы в Яузском, Алексеевском, Мытищинском, Лосинопогонном лесопарках. Составлено 7 протоколов о нарушении природоохранного законодательства», - говорится в сообщении.

Несанкционированные заезды на личных автомобилях на территорию нацпарка пресечены в трех лесопарках: Лосиноостровском, Яузском, Алексеевском. Инспекторами «Лосиного острова» составлено 7 протоколов.