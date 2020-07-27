РИАМО – 27 июл. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире происходит усиление пандемии коронавируса, за последние шесть недель число зараженных выросло в два раза, сообщает kp.ru.

В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

«По данным Worldometers, ситуация еще хуже: за все время пандемии в мире зафиксировали уже 16 306 388 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество смертей составляет по меньшей мере 650 117», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявили 5635 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах, скончались 85 пациентов. Всего в стране выявили 818 120 случаев заражения, общее число жертв пандемии составляет 13 354 человека.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.