РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. Глава Домодедова Александр Двойных провел встречу с активистами села Ям, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Просьбы от жителей звучали разные. В их числе: открытие аптечного пункта, вопросы медобслуживания, доступности врачебной помощи и многое другое», - говорится в сообщении.

Вопросы приняты в работу.

Также Двойных поблагодарил жителей за неравнодушие и заботу о территории.