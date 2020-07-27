РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В городском округе Мытищи в рамках проекта «Стань чемпионом» дети могут пройти бесплатное тестирование на выявление подходящего спортивного направления, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Центр спортивного тестирования «Стань чемпионом» возобновил свою работу, приглашаются дети от 6 до 12 лет.

«Услуга предоставляется абсолютно бесплатно. Тестирование подразделяется на четыре последовательных этапа: антропометрическое исследование; функциональное тестирование; психофизиологическое тестирование; спортивное тестирование. На основании анализа более 150 показателей, полученных после прохождения данных этапов, алгоритм нашей системы в автоматическом режиме выдаст вам рекомендации по выбору наиболее подходящего спортивного направления для вашего ребенка», - говорится в сообщении.

Выбор правильной специализации позволит снизить риск отсева ребенка на этапе начальной подготовки, а также сформировать у ребенка устойчивый интерес к занятию физкультурой. Тренерам тестирование может помочь учитывать индивидуальные особенности спортсмена в тренировочном процессе, разработать индивидуальную программу спортивной подготовки будущего спортсмена, выявить сильные и слабые стороны ребенка.

Тестирование в Мытищах можно пройти по адресу: улица Силикатная, дом №30А, центр единоборств. Запись производится на сайте sportchampions.ru и через колл-центр 8(800)505-75-00.