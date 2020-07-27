РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по приведению в нормативное состояние региональных дорог, за неделю вывезли свыше 130 кубометров мусора, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин.

«С 20 по 26 июля проведены работы по механизированной уборке дорог, придорожной полосы, опиловке деревьев. На Егорьевском шоссе заменены сигнальные столбики, находящиеся на оси дорожного полотна. Всего за неделю было утилизировано 133 кубометра мусора, 56 кубометров смета и помыто 207 дорожных знаков», - сказал Крупенин.

Он добавил, что скос травы на придорожной территории произведен на всей региональной сети - улицах Волковская, Смирновская, Комсомольском проспекте, Октябрьском проспекте, в поселке Красково, на дороге Коренево - Торбеево, Егорьевском шоссе, дороге Хлыстово - Мотяково».

Он уточнил, что при выполнении работ по скосу травы было задействовано 82 рабочих и 63 единицы спецтехники.