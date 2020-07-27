РИАМО - 27 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов России по упоминаемости в социальных медиа в июне текущего года, для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram и других соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы «Медиалогии».

«В соцсетях обсуждали заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева об открытии торговых центров, летних веранд ресторанов и кафе 12-14 июня. Также в соцсетях обсуждали закрытие полигона «Шатурский» по поручению Андрея Воробьева», — говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях обсуждали, что губернатор проверил готовность участковых избирательных участков к голосованию по поправкам к Конституции РФ.

Воробьев занял второе место в рейтинге. В топ-5 рейтинга также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) и Сергей Аксенов (Крым).

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения списка учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, на форумах и в блогах в июне.