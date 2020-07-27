РИАМО - 27 июл. По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой в квартирах нуждающихся многодетных семей, в которых есть малыши до семи лет, администрациями городских округов при поддержке депутатского корпуса и спонсоров будут установлены специальные оконные блокираторы, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

С начала года в Подмосковье в результате падения из окон погибли семь детей, 54 получили различные травмы.

«О безопасности окон с родителями я говорю регулярно, в Подмосковье проходит большая профилактическая работа. Но беспечности у взрослых хватает. У нас продолжают выпадать дети из окон. <…> В этой связи по моей инициативе в нескольких округах администрации совместно с депутатским корпусом и спонсорами устанавливают на окнах блокираторы. Акция пока затронула многодетные семьи, которые состоят на учете как нуждающиеся», – сказала Мишонова.

Также подмосковный детский омбудсмен обратилась к родителям на своей странице в Instagram с просьбой не оставлять детей без присмотра и позаботиться о детской безопасности уже сейчас, установив блокираторы окон, в том числе на окна второго-третьего этажей.

В число пилотных городских округов вошли Подольск, Люберцы, Раменский, Солнечногорск.