РИАМО - 27 июл. По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой в квартирах нуждающихся многодетных семей, в которых есть малыши до семи лет, администрациями городских округов при поддержке депутатского корпуса и спонсоров будут установлены специальные оконные блокираторы, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.
С начала года в Подмосковье в результате падения из окон погибли семь детей, 54 получили различные травмы.
Также подмосковный детский омбудсмен обратилась к родителям на своей странице в Instagram с просьбой не оставлять детей без присмотра и позаботиться о детской безопасности уже сейчас, установив блокираторы окон, в том числе на окна второго-третьего этажей.
В число пилотных городских округов вошли Подольск, Люберцы, Раменский, Солнечногорск.
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