РИАМО - 27 июл. В Московской области с 1 сентября бесплатное горячее питание получат 409 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Скоро учебный год. <...> Один из элементов, который мы вводим — горячее питание. 409 тысяч учеников — это почти половина — будут получать бесплатное горячее питание», — сказал Воробьев.

Он отметил, что основная задача — сделать питание качественным, поэтому в системе контроля качества предложили принять участие родителям школьников.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый классы ввели по предложению президента России Владимира Путина. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.