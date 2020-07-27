РИАМО - 27 июл. Более 400 тысяч учеников подмосковных школ будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, сообщил журналистам в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Скоро учебный год - наша задача быть во всеоружии. <...> Один из элементов, который мы вводим, - это горячее питание», - сказал Воробьев.

Он отметил, что бесплатное горячее питание будут получать свыше 400 тысяч школьников.

«Оно (питание – ред.) должно быть качественным. Для этого мы пригласили родителей участвовать в системе контроля», - подчеркнул Воробьев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим питанием. Средства на эти цели направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов государственных и муниципальных школ в Подмосковье организуют с 1 сентября 2020 года. Ранее в регионе запустили проект «Родительский контроль», в ходе которого родители могли посетить школы и лично оценить качество питания детей. Реализация проекта продолжится в новом учебном году.