РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. В поселке Нахабино городского округа Красногорск днем в понедельник начался дождь с грозой, сообщил «РИАМО в Красногорске» очевидец.

«Около 14:45 небо потемнело, начался сильный дождь. Также где-то близко идет гроза, сверкают молнии и слышен гром», - сказал собеседник агентства.

ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей о возможных неблагоприятных погодных условиях в регионе. Прогнозируются дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.