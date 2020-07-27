РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 22 тысяч обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю, с 20 по 26 июля, в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 22 417 обращений, из них 1 921 касались вопросов электроснабжения, 3 784 – водоснабжения, 168 – отопления, 2 596 – обслуживания домов и придомовой территории, 290 – освещения и 5 780 – работы МособлЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС округа поступило 7 350 обращений. Из них 2 622 касались вызова скорой помощи, 1 792 – полиции, 32 – пожарных, 20 – газовой службы.