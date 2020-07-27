РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В Подольске жителя Пушкинского городского округа задержали по подозрению в хищении аккумуляторных батарей из магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 35-летнего сотрудника фирмы о том, что неизвестный похитил аккумуляторные батареи из магазина. Общая сумма материального ущерба составила более 47 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя Пушкинского городского округа, который дал признательные показания в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали.