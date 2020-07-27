РИАМО - 27 июл. Учебный год начнется для российских школьников 1 сентября в обычном формате, сообщает Nation News.
Об этом решении объявили в российском Минпросвещении.
«Сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка стабилизируется, поэтому постепенно снимаются введенные ограничения», — говорится в сообщении.
Ранее из-за пандемии коронавируса закрылись многие организации и отменились массовые мероприятия. Студенты и школьники перешли на дистанционную учебу. Экзамены в конце учебного года они также сдавали удаленно.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии