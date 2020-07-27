РИАМО - 27 июл. Специалисты «Мособлпожспаса» за прошедшую неделю обследовали и уничтожили пять найденных боеприпасов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы учреждения.

«За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, специалистами взрывотехнического отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» было обследовано, обезврежено и уничтожено пять снарядов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, два боеприпаса нашли и обезвредили в Можайском округе. По одному снаряду обнаружили и ликвидировали в Рузском округе, Клину и Шаховской.