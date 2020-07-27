РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина подписала дорожную карту обеспечения теплом корпуса №11 проблемного жилого комплекса «Спасский мост», администрация осуществляет контроль за соблюдением сроков предусмотренных документом мероприятий, сообщила начальник управления градостроительной деятельности администрации горокруга Марина Киян.

Еще дорожную карту подписали министр энергетики региона Александр Самарин, представители застройщика, ООО «Облторгуневерсал» и ООО «Тепловодоснабжение». В жилом комплексе корпус №10,2 находится в высокой степени строительной готовности, однако длительное время работы там не проводят. Корпус №11 получил ЗОС от Главгосстройнадзора. Но на дом нет справки.

«Также запланирована встреча в министерстве энергетики региона для возможной оптимизации сроков. Мы прекрасно понимаем участников долевого строительства, которые ждут этих квартир», - добавила Киян.

По ее словам, для завершения работ по корпусу №10,2 подрядчику требуется около трех месяцев. В настоящее время решается вопрос о получении кредитных средств на эти цели.

«Были обозначены последующие конкретные действия. От администрации в ближайшее время будет организовано совещание, куда пригласят представителей инициативной группы. Раз в две недели дольщики будут смотреть, как продвигается строительство», - отметила дольщица Юлия Кулагина.